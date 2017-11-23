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Avatar Atakan'ın 2 yıla kadar hapsi istendi (Avatar Atakan kimdir, kaç yaşındadır?)

Survivor yarışmasıyla herkesin tanıdığı isim haline gelen boksör Atakan Arslan'ın Türk milletine hakaret suçlamasından 2 yıl hapsi istendi

25 Ocak 2018, Perşembe 09:30
Avatar Atakan'ın 2 yıla kadar hapsi istendi (Avatar Atakan kimdir, kaç yaşındadır?)
'Avatar' lakabıyla tanınan Türk kick boks, Muay Thai sporcusu ve oyuncu Çağan Atakan Arslan’ın sosyal medyada yayınlanan bir videosunda Türk milletine hakaret ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianamede, "Türk milletini, cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

VİDEODAKİ KONUŞMALAR ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Yaşar Tanrıverdi'nin hazırladığı iddianamede şu iddialara yer verildi:

''28 yaşındaki şüpheli Atakan Arslan'ın sosyal medyadaki bir videosu 21 Haziran 2016 tarihinde özel bir televizyon programında da yayınlandı. Söz konusu videoda 'Murat' isimli bir şahıs şüpheli Atakan Arslan ile röportaj yaptı. Röportajın sonunda da Murat ismindeki şahıs, ''Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı Türk halkına?' dedi. Atakan Arslan ise cevaben ''Hepsinin …'' dedi.

Atakan Arslan'ın bu ifadeleri Türk milletini, cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama kapsamında olduğu vurgulandı.

SORUŞTURMA İZNİ ADALET BAKANINDAN ALINDI

Şüpheli Atakan Arslan'ın,"Türk milletini, cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Ancak bu suç kapsamında soruşturma yapılmasının Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olduğu belirtilen iddianamede, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den izin istendiği ve 16 Ekim 2017 tarihinde bakanın, şüpheli hakkında soruşturma izni verildiği kaydedildi.

"BEN ÜLKESİNİ SEVEN BİRİYİM BENİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR" DEMİŞTİ

Atakan bu video için şöyle açıklama yapmıştı: "An itibari ile sanal alemde adi şahsiyetsiz şeref yoksunu bir şahsın aleyhimde yaymış olduğu bir videoya denk geldim. Bir kaç yıl öncesine ait olan bu videoda müzik dinlerken sanki halkıma küfür ediyormuş gibi söyleneni farklı şekilde algılatarak bizi ve değerlerimizi hiçe sayan bu aşağılık mahlukata sadece yazıklar olsun diyorum. Ben ki yıllarca bayrağımız için dünyanın 4 bir yanında savaşmış bir adamım bu yapılan karalamalar beni ve ülkesini seven herkes için yalnızca bir masal niteliğindedir… Bu şahıs ve yayan fake hesaplar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır en kısa zamanda adalet yerini bulacaktır… Her zaman dediğim gibi ALLAH VAR SIKINTI YOK …"
AVATAR ATAKAN (ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN) KİMDİR? AVATAR ATAKAN KİMDİR?

Eski Survivor yarışmacısı Çağan Atakan Arslan, 27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanıştı ve o günden bu yana bir çok başarıya imza attı. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girdi.

Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai milli takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

Profesyonel sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynayan Atakan Arslan modellik de yapıyor.

Avatar Atakan TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan Son Çıkış adlı dizide küçük bir rol almıştır. Survivor 2016'da yarışmalardaki performansı ve hırsı ile kendini gösteren Avatar Atakan, yarışmanın şampiyonu olddu.

En son Söz dizisinde izlediğimiz Atakan Arslan 16 Şubat 2017'de Serap Korkmaz ile evlendi.



 


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