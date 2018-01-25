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Avcılar'da yolcular metrobüs yolunu kapattı

İstanbul Avcılar Metrobüs durağında, akşam iş çıkışı oluşan yoğunluk nedeniyle metrobüs araçlarının dolu gelmesi yolcuları isyan ettirdi 

25 Ocak 2018, Perşembe 21:41
Avcılar'da yolcular metrobüs yolunu kapattı
Avcılar Merobüs durağında saat 20.00 sıralarında Zincirlikuyu istikametine giden metrobüsülerin dolu olması durakta bekleyen yolcuları isyan ettirdi.


15 DAKİKA SEFERLER DURDU


Bir grup yolcu, metrobüs araçlarının önüne geçerek yolu kapattı. Yaklaşık 15 dakika boyunca Zincirli istikametinde metrobüs seferleri durdu.

Art arda gelen metrobüs araçları uzun kuyruklar oluşturdu. Durağa iki boş metrobüs aracının gelmesiyle yolcular eylemlerini sonlandırdı.


"BİR ÇARE BULUNMASI LAZIM" 


Bir yolcu, "Sabah bu yoğunluk akşam bu yoğunluk, yetersiz mi bu metrobüs nedir bu yani? Buna bir çare bulunması lazım." dedi.
 


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