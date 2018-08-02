Şikayetler üzerine, Güvenlik Büro ekipleri, Avcılar Marmara Caddesi'ndeki büroyu bir süre takip altına aldı. Müşteri gibi randevu alan sivil görevliler, Rüstem Yücesan'ın muska yazdığını belirleyince operasyon yaptı. 'Ünlü Spiritualist Rüstem Hoca' yazılı bürosuna düzenlenen baskında sekreteri ve bir çalışanı ile gözaltına alınan Yücesan'ın bilgisayarına ve muska yazarken kullandığı değerlendirilen dua kitaplarına el konuldu.

MÜŞTERİNİN TAVRI POLİSİ SİNİRLENDİRDİ

Operasyonu yöneten polisler, Rüstem Yücesan'ın üzerini ararken, olay yerinde bulunan müşterinin rahatlığı polisleri kızdırdı. Sohbete geldiğini söyleyen adam, sinir bozucu bir şekilde çayını karıştırdığı için polisten fırça yedi.

YASAYA GÖRE DOLANDIRICILIK SUÇU

Muska yazmak, TCK'nın 158 - 1'inci maddesine göre, muska yazmak ve büyü yapmak, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamına giriyor.