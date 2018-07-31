Avlanan şahini kürekle öldürdü!

Kızılağaç Mahallesi’nde beslenmek için yılan avlayan şahin avıyla uğraştığı sırada bir kişinin kürek darbesiyle öldürüldü.

Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülediği esnada elinde kürekle beliren kişi bir anda küreği şahinin kafasına vurmaya başladı.

Görüntüde ilk olarak annesini çağıran kadın 'Bak şahin anne' diye sesleniyor.

Daha sonra görüntüye giren bir adam kürekle şahine vurmaya başlıyor. Daha sonra kapatın kameraları diyerek tepki gösteriyor.

Kan donduran görüntü sonrasında hem şahin hem de yılan öldü.

Şahinler nesli tükenmekte olan kuşlar arasında.