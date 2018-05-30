Avlu dizisinin 10. bölümü yayınlandı. Avlu yeni bölümde Ecem'in öldüğü haberleri cezaevinde yayılıyor. Deniz, teyit etmek için hemen Hakan'ı arıyor. Kızının öldüğünü duyan Deniz, sinir krizi geçirerek revire kaldırılıyor.

Tüm bunların sorumlusunun Kudret olduğunu bilen Azra ise Deniz için Kudret'e saldırıyor. Öte yandan Alp, şüpheli olarak emniyete götürülüyor. Alp'in tutuklanıp tutuklanmayacağı ise meçhul...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir.

Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem’e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.



