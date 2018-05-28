Avlu 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Avlu dizisini sıkı bir şekilde takip edenler yeni bölümde Deniz'le birlikte kahrolacak... Kızının öldüğü haberi Deniz'in ciğaerini yakarken cezaevi arkadaşları acılı annenin üzüntüsünü birlikte paylaşacak. Şimdi asıl merak edilen konu, Deniz'in gerçeği öğrendiğinde Kudret'e neler yapacağı...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz, suçlunun peşinde... Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir.

Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem’e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.