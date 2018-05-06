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Avlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ecem ölümle burun buruna...

Avlu 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Avlu yeni bölümden Kudret Ecem'in ölümü için düğmeye basıyor. Deniz kızına ulaşamadığı için endişe içerisinde... Alp'in gerçek yüzü ortaya çıkıyor.
 

Avlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ecem ölümle burun buruna...
Star TV'nin perşembe günlerine damga vuran dizisi Avlu'nun 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Avlu yeni bölümde Deniz'i sarsacak gelişmeler yaşanıyor. Alp, Ecem'i kaçırıyor. Kudret korkunç planı devreye sokuyor. Ecem ölümle burun buruna... Deniz kızına ulaşamadığı için endişeli... Şimdi merak edilen konu Alp'in Ecem'i öldürüp öldürmeyeceği...



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz uğradığı saldırıdan sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başlar. Azra bu saldırının sebebini öğrendiğinde çok öfkelenir. Öte yandan, yanında güvenebileceği birinin olduğu hissi hoşuna gitmiştir. Bu sırada Kudret hem içeriden hem dışarıdan kan kaybetmeye başlamıştır. Bu köşeye sıkışmışlık hissinden kurtulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Ecem, Alp’in hiç bilmediği bir yönüne tanıklık edecek ve belki de ilk defa annesinin yokluğuyla bu kadar sert bir şekilde yüzleşecektir...
 


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