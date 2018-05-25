Avlu 9. son bölüm izle: Ecem Öldü! 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avlu dizisinin 9. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Avlu son bölümde Deniz'in ciğerini parçalayan bir olay gerçekleşiyor. Alp uyuşturucu alıp Ecem'i öldürüyor! Deniz bu kara haberi aldığında neler yaşayacak büyük merak konusu...
Avlu 9. bölümü ile dün akşam Star TV ekranlarında seyircinin karşısına çıktı. Avlu son bölümde Ecem ameliyata alınıp kurtuldu kurtulmasına ama çok korkunç bir olay gerçekleşti. Kudret Ecem'in fişini çekmek için adam gönderirken Alp, bu işi kendi bitireceğini söyleyip uyuşturucu kullanarak, Ecem'i boğuyor. Deniz canından çok sevdiği evladının ölümün ardından neler yaşayacak büyük merak konusu...
AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Avlu 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.