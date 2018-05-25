Avlu 9. bölümü ile dün akşam Star TV ekranlarında seyircinin karşısına çıktı. Avlu son bölümde Ecem ameliyata alınıp kurtuldu kurtulmasına ama çok korkunç bir olay gerçekleşti. Kudret Ecem'in fişini çekmek için adam gönderirken Alp, bu işi kendi bitireceğini söyleyip uyuşturucu kullanarak, Ecem'i boğuyor. Deniz canından çok sevdiği evladının ölümün ardından neler yaşayacak büyük merak konusu...

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AVLU 10. BÖLÜM FRAGMANI











