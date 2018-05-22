Avlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ecem öldü mü?

Avlu dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Avlu yeni bölümde çılgına dönen Deniz, Kudret'in elemanı olan Merve'den hesap sorup konuşturmaya çalışıyor. Merve'nin konuşup konuşmayacağı ise merak konusu... Öte yandan Ecem, hala ölümle burun buruna ve hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcının babasıyla ilgili dosyayı ele almasının ardından Ecem de cezaevine girmiştir. Deniz artık ne yapacağını şaşırmış haldedir. Kızını koruma iç güdüsü, Deniz’i olduğundan tamamen farklı birine dönüştürür. Bir yandan şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha sert davranmaya başlar diğer yandan da herkese şüpheyle yaklaşır. Özellikle de Ecem’le birlikte içeri giren mahkum Merve’ye...



