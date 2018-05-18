Avlu dizisinde Ecem öldü mü?

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse’nin yer aldığı Avlu dizisinin 8. bölümü dün gece yayınlandı. İşte Avlu'nun son bölümünde yaşananlar...

DENİZ'İN HAZIR OLMASI GEREKİYOR

Ecem babasını vurduğunu savcıya itiraf etmesinin ardından hapishaneye girdi. Kızının cezaevinde yanına gelmesiyle Deniz (Demet Evgar) kızını korumak için farklı cephelerde de savaşmaya hazırlıklı olması gerektiğinin farkına vardı.

ECEM KUDRET'İN HEDEFİNDE

Deniz, artık kendisini olduğu kadar Ecem’i de Kudret’in planlarından korumak zorunda kalacak. Oğlu ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kudret için ise Ecem, ortadan kaldırılması gereken yeni bir problem olur.

Avlu’ya yeni giren mahkum Merve (Selin Yeninci) dengeleri değiştirdi. Ecem’in sonunu getirmeye hazırlanan Kudret’e yardımcı olan Merve, Ecem’in sonunu hazırladı.

Dizinin finalinde yüksek doz uyuşturucu verilen Ecem ikinci kattan düştü, duygusal final sahnesi ile sosyal medyada yankı bulan Avlu’da yeni bölümünde ne olacağı merak konusu.

Ecem'i canlandıran Eslem Akar'ın diziye veda edip etmeyeceği yeni bölümde belli olacak.



