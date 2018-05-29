Avlu dizisine tahliye şoku!

Merpa Yapı Malzemeleri şirketi Sancaktepe’deki 550 metrekaresi kapalı, 1795 metrekaresi açık olan alanı 5 yıl önce Makro Mikro Basın Yayın Reklam Şirketi’ne kiraladı. Avlu dizisinin yapım şirketi Limon Film de 23 Ekim 2017’de Makro Mikro Basın Yayın Reklam şirketinden söz konusu araziyi kiraladı. Cezaevi sahnelerinin çekilebilmesi için hapishane dekorunun kurulduğu alana 4 ayda 1 milyon 800 bin TL harcandı. Kira bedelinin yanı sıra harcanan elektrik ve su bedelleri de Makro Mikro Basın Yayın Reklam Şirketi’ne ödendi. Ancak 4 Mayıs 2018’de dizi setine İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nden icra memurları gelerek tahliye kararı olduğunu bildirdiler.

CEZAEVİ DEKORU TAHLİYE EDİLECEK

Limon Film’in avukatları da İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’ne giderek maddi zararlarının büyük olacağını söyleyip tahliye işleminin durdurulmasını istedi. İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme tahliyenin devamına karar verdi.

KİRACI ŞİRKETTEN KİRALADILAR

Limon Film’in avukatları yaptıkları araştırmada, dizi seti olarak kiralanan yerin asıl sahibinin Merpa Yapı Malzemeleri şirketi olduğunu tespit etti. Makro Mikro Basın Yayın Reklam şirketi bu araziyi 5 yıl önce kiralamıştı. Ancak Merpa Yapı Malzemeleri şirketi hak iddia ederek dizi seti için tahliye kararı çıkartmıştı.



