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AVM'de mağazada denediği pantolondan yarasa çıkmıştı... Savcılık kararını verdi

Prof. Emine Celine Cotton, mağazada denediği pantolondan yarasa çıktığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen savcılık, olayda AVM ya da mağazanın kusuru olmadığını belirtti

12 Mayıs 2018, Cumartesi 11:04
AVM'de mağazada denediği pantolondan yarasa çıkmıştı... Savcılık kararını verdi
İstanbul Levent'teki lüks bir AVM'de yaşanan olay, 14 Ekim 2016'da meydana geldi. İddiaya göre Fransa'da yaşayan ve bir süreliğine İstanbul'a gelen Kimya Yüksek Mühendisi Prof. Emine Celine Cotton, eşiyle birlikte alışveriş yapmak için Levent'teki AVM'ye gitti. Burada ünlü bir markanın mağazasına giren Prof. Emine Celine Cotton, pantolon reyonuna geldi. Prof. Emine Celine Cotton burada beğendiği pantolonu denemek için aldığında içinde saklanan yarasaya temas etti. Korkarak irkilen kadın, durumu mağaza çalışanlarına bildirdi.


KUDUZ AŞISI OLDU


Kadının yanına gelen çalışanlar, pantolonu kontrol ettiğinde Cotton'un temas ettiği şeyin yarasa olduğunu söyledi. Bunun üzerine Prof. Emine Celine Cotton yarasının kafese koyularak kendisine verilmesini istedi. Ancak çalışanlar temizlik görevlilerini çağırarak yarasayı mağazanın dışındaki çiçeklerin arasına koydu. Ardından yarasa uçarak kayboldu. Prof. Emine Celine Cotton da gittiği hastanede kuduz aşısı yapıldı. Prof. Emine Celine Cotton, daha sonra soluğu savcılıkta aldı. Cotton'un ihbarı üzerine başlatılan soruşturma geçen günlerde tamamlandı.


AVM'DE KUSUR YOK


Savcılık, Prof. Emine Celine Cotton'un yarasa tarafından yaralandığını gösteren bir delil sunamadığını aksine kendi istek ve iradesiyle hastaneye başvurarak aşı olduğunu beyan etti. AVM'deki mağazaya ait görüntülerde yarasanın genç kadını yaraladığına dair bir iz olmadığını da vurgulayan savcılık, mağaza çalışanları ya da AVM yetkililerinin olayda bir kusuru olmadığını belirtip soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırıldı.


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