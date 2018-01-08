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AVM'de yılanlı gösteriye ağır ceza

Antalya'da bir AVM'de izinsiz sergilenen Boa yılanı hayvanat bahçesine teslim edildi. Yılanla izinsiz gösteri yapan kişilerle ilgili idari ve yasal işlemler uygulanarak 4 bin lira ceza kesildi

AVM'de yılanlı gösteriye ağır ceza
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Antalya Şube Müdürlüğüne duyarlı vatandaşlar tarafından, Antalya'da bulunan bir alışveriş merkezinde, izinsiz olarak sergilenen ve gösteri yapılan kırmızı kuyruklu Boa yılanı (Boa constrictor) olduğunun ihbar edildiği belirtildi

HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ


Bunun üzerine harekete geçen Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerinin Boa yılanına el koyarak bakım ve rehabilitasyon için hayvanat bahçesine teslim edildi.

Antalya Şube Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada "Yurtdışından yaban hayvanlarının ülkemize getirilmesi, nakledilmesi CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretini Düzenleyen Sözleşme) kapsamında izne tabi olduğundan ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvanların gösterilerde kullanılması izne tabi olduğundan alışveriş merkezinde gösteri yapan şahıslarla ilgili olarak gerekli idari ve yasal işlemler uygulanarak 4 bin lira ceza kesildi" denildi.


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