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AVM'lere yılbaşı dopingi

AVM Ciro Endeksi, 2017’nin son ayını yıl başı alışverişlerinin de etkisi ile yüzde 15,5 artışla kapattı. Geçtiğimiz yıl toplamında ise ciro artışı yüzde 14,3 oldu

AVM'lere yılbaşı dopingi
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin aralık ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2017 Aralık döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 15,5 artış kaydetti ve 276 puana ulaştı. Son aydaki artışta yılbaşı alışverişinin önemli bir etkisi oldu. AVM endeksi 2017 yılını bir önceki yılla karşılaştırıldığında ise yüzde 14,3 oranında arttı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Aralık 2017’de İstanbul’da 1244 TL, Anadolu’da 925 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Aralık 2017’de 919 TL olarak gözlemlendi.


TEKNOLOJİ KATEGORİSİ LİDERLİĞİ KAPTIRMADI 


Aralık ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 34,6’lık artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki diğer* alanlar kategori ciroları yüzde 22,5, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 16,5, giyim kategori ciroları yüzde 11,4, hipermarket kategori ciroları yüzde 7,0, ayakkabı kategori ciroları ise yüzde 1,9 artış gösterdi.
 

ZİYARET SAYISI ARALIKTA TOPARLANDI 


Aralık 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1,8’lik bir artış yaşandığı gözlemlendi.

AVM Endeksi Aralık ayı verilerini değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, “Aralık ayı endeksi, beklentilerimiz doğrultusunda yüzde 15,5’le yüksek bir artış gösterdi. Bu yükselişte yeni yıl alışverişlerinin büyük etkisi olduğunu söylemek mümkün" dedi.

Belgü, "Teknoloji kategorisinde Kasım ayından bu yana yaşanan artış, ziyaretçilerimizin hızla gelişen teknolojiyi yakından takip ettiğini, ek olarak vergi indirimi sonrasında da alışverişlerine devam ettiğini gösteriyor. Diğer yandan ekim ve kasım aylarında ziyaret sayısında yaşanan düşüş, Aralık ayında yerini yüzde 1,8’lik bir artışa bıraktı. Perakende markalarımız açısından değerlendirdiğimizde 2016 yılında ülkemizin yaşadığı menfur darbe girişiminin ardından 2017 bir toparlanma yılı olmuştu. Üçüncü çeyrekte yaşanan yüzde 11,1’lik büyümenin etkilerinin yeni yıl ile birlikte devam etmesini bekliyoruz ve 2018’e umutla bakıyoruz” yorumlarında bulundu.


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