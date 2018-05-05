AVM'nin oyun alanında trene sıkışan çocuğun ayağı koptu, güvenlikler gazetecileri darp etti  

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir AVM'de oyun alanında oyuncak trene sıkışan çocuğun ayağı koptu. Ayağı kopan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, AVM güvenlikçileri ile park çalışanları basın mensuplarına saldırdı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 20:05
AVM'nin oyun alanında trene sıkışan çocuğun ayağı koptu, güvenlikler gazetecileri darp etti  
İddiaya göre ailesiyle birlikte AVM'ye gelen M.H.B isimli çocuk, oyun alanı kısmında trene sıkıştı. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edilirken, çocuk yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. 
 

MUHABİRLER YERE YIĞILDI


Ayağı kopan çocuk 112 ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada olayı görüntülemek isteyen İHA muhabiri Hakan Öztürk ile başka bir muhabir AVM güvenlikçileri ile oyun alanı çalışanları tarafından darp edildi. 


 

ŞİKAYETÇİ OLDULAR


Aldıkları darbeler ile yere yığılan muhabirler, şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan muhabirler, karakola giderek ifade verdi. Aynı alışveriş merkezinde, geçtiğimiz yıllarda yine bir kişi yürüyen merdivene sıkışmıştı. O anları da görüntülemek isteyen basın mensupları yine aynı güvenlikçilerin saldırısına uğramıştı. 


 

HAYATİ TEHLİKESİ VAR


Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan çocuk, ilk tedavisinin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 






        


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