Avrasya Tüneli geçiş ücretinde zamdan sonra indirim



DÜN ZAM GELMİŞTİ

Yaşar Can

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Diğer köprülerde fiyat hemen yasıyor. Ancak Avrasya'da zam 1 Şubat'tan itibaren uygulanıyor. Döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak böyle bir zam geldi. Bakanlar Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından 21 TL'lik ücret 19. 20 kuruşa inecek. Minibüsler için uygulanan 31 TL'lik fiyat 28 TL olacak.Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) tarafından işletilen Avrasya Tüneli’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, tünelden geçiş ücretlerinin 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtilmişti.Duyuruda, saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 21 lira, minibüsler için ise 31,50 lira olarak belirlendiği kaydedilmişti.Bu arada, 20 Aralık 2016’da açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli’nde 3 Ocak 2017’den itibaren otomobiller için 16,60 lira, minibüsler için ise 24,90 lira geçiş ücreti uygulanıyordu.