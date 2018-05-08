Avrupa Birliği'nde yaşlı bağımlılık oranı rekor seviyeye ulaştı

Avrupa Birliği (AB) genelinde çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranının yüzde 29,9'a yükselerek rekor seviyeye ulaştığı bildirildi

Avrupa Birliği'nde yaşlı bağımlılık oranı rekor seviyeye ulaştı
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri, AB genelinde yaşlı bağımlılık oranının son 20 yıldır artış gösterdiğini ortaya koydu.

Eurostat verilerine göre, 1997'de yüzde 22,5 olan yaşlı bağımlılık oranı 2017'de yüzde 29,9'a çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

AB genelindeki en yüksek yaşlı bağımlılık oranı yüzde 34,8 ile İtalya'da görülürken, İtalya'yı Yunanistan (yüzde 33,6), Finlandiya (yüzde 33,2), Portekiz (yüzde 32,5) ve Almanya (yüzde 32,4) takip etti.

Birlik içinde en düşük yaşlı bağımlılık oranları ise Lüksemburg (yüzde 20,5), İrlanda (yüzde 20,7), Slovakya (yüzde 21,5) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (yüzde 22,8) oldu.


TÜRKİYE'DE ORAN YÜZDE 12,3


Türkiye ise yüzde 12,3 ile tüm Avrupa ülkeleri arasında en düşük yaşlı bağımlılık oranına sahip ülke olarak ön plana çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 15,2, 2030 yılında yüzde 19,6 ve 2040 yılında yüzde 25,3 olması bekleniyor.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

New York Başsavcısı taciz iddiaları üzerine istifa etti

New York Başsavcısı taciz iddiaları üzerine istifa etti
Ruanda'da toprak kaymasında 200 kişi can verdi

Ruanda'da toprak kaymasında 200 kişi can verdi
Almanya'da tren kazası: 2 ölü, 14 yaralı

Almanya'da tren kazası: 2 ölü, 14 yaralı
Taliban saldırısında 5 polis hayatını kaybetti

Taliban saldırısında 5 polis hayatını kaybetti
Beyin ölümü gerçekleştiği gerekçesiyle fişi çekilmek üzereydi, hayata döndü

Beyin ölümü gerçekleştiği gerekçesiyle fişi çekilmek üzereydi, hayata döndü
Donald Trump'ın kararının öncesinde Ruhani'den önemli açıklamalar!

Donald Trump'ın kararının öncesinde Ruhani'den önemli açıklamalar!
Nişanlısı ile gezerken timsah kolunu kopardı ama o düğününü kaçırmadı

Nişanlısı ile gezerken timsah kolunu kopardı ama o düğününü kaçırmadı
Köpek faciası: 6 çocuk can verdi!

Köpek faciası: 6 çocuk can verdi!
Hawaii'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Hawaii'de 6,9 büyüklüğünde deprem
Trump, Kudüs Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılmayacak

Trump, Kudüs Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılmayacak
Rus helikopteri Suriye'de düştü!

Rus helikopteri Suriye'de düştü!