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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye vize için skandal şart

Avrupa Birliği, Türkiye’ye vize serbestisi için terörle mücadele yasasının yumuşatılması şartı koştu.

17 Şubat 2018, Cumartesi 11:20
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye vize için skandal şart
Açıklama, AB Bakanı Ömer Çelik’in de katıldığı AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders’den geldi. Toplantıya girişte gazetecilere açıklama yapan Reynders, Türkiye’ye vize kolaylığı sağlanması için önce terörle mücadele kanunlarının hafifletilmesi gerektiğini söyledi.


"TERÖR YASALARINDA EVRİM, VİZE KONUSUNDA İLERLEME İHTİMALİ GETİRİR"


Belçikalı bakan, “Eğer bu yasayı AB değerlerine yaklaştırmak mümkün olursa, o zaman bir miktar ilerleme sağlanması da mümkün olacaktır. Buradaki bağlantı şu; Türkiye’de terör yasalarında gerçek bir evrim, vize konusunda ilerleme ihtimalini getirir” dedi. Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise Brüksel’in Türkiye’nin vize serbestisi için tedarik ettiği belgeleri analiz ettiğini söyledi.


"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KONUSUNDA DURUM TATMİN EDİCİ DEĞİL"


Hahn, “Türkiye, Avrupa’nın kendileri için en güvenilir ve en öngörülebilir komşu olduğunu prensipte anlıyor. Bazı işaretler var ama hukukun üstünlüğü konusunda durum hâlâ tatmin edici değil” diye konuştu.

Reuters ajansı, Ömer Çelik’in toplantıya girerken bir açıklama yapmadığını belirtti.


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