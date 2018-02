'Avrupa'da cami saldırılarındaki artış endişe verici'

Nazlı Erdol

'nınkentinde Genel Merkezi bulunan(IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş,başta olmak üzereülkelerinde artan cami saldırılarına dikkati çekerek, "Gün geçtikçe daha yoğun bir şekilde saldırıya maruz kalan Müslümanların can güvenliğinden endişe duymaktayız" dedi.Altaş, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Aachen ve Viersen ile Fransa'nın Bordeaux kentlerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca camilere düzenlenen saldırıları hatırlattı.Altaş, "Camilere yapılan saldırılar geçen haftalarda oldukça yoğunlaştı. Müslümanlar endişe içerisinde. Bu endişenin sebeplerinden birisi de bu alçak saldırıların kamuoyunca kınanmamasıdır." ifadelerini kullandı.Almanya’da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde Müslümanlara ve İslami kurumlara yapılan saldırılarda büyük artış yaşandığına işaret eden Altaş, şu değerlendirmede bulundu:"Birkaç gün içerisinde birçoksaldırıya maruz kalmıştır. Son olarak salı gecesişehrinde bulunanmizin camları kırılmış ve tabelasına zarar verilmiştir. Aynı vakitlerdeşehrinde bulunan başka bir cemiyetimize PKK mensupları tarafından yazıldığı anlaşılan bir not bırakılmıştır. Almanya'nın yanı sıra Avrupa’nın diğer ülkelerinde de terör örgütü mensuplarının camilere saldırılarında artış görülmektedir. Pazartesi günü’nınşehrinde teşkilatımıza ait bir diğer müessesenin duvarlarına boyayla 'Afrin', 'intikam' gibi yazılar yazılmıştır. Geçen haftalarda bunun gibi başka saldırılar da söz konusu olmuştu."Bu saldırıların birçok açıdan endişe verici olduğunu ifade eden Altaş, şöyle devam etti:"İlk olarak, gün geçtikçe daha yoğun bir şekilde saldırıya maruz kalan Müslümanların can güvenliğinden endişe duymaktayız. Daha kötü olayların yaşanması an meselesidir. İkinci olarak, bu saldırılara karşı kamuoyundan en ufak bir tepki yükselmemesi bizleri hayal kırıklığına uğratmaktadır. Bugüne kadar herhangi bir kınama söz konusu olmamıştır. Anlaşılan, terör örgütü mensuplarınca sistematik olarak Müslümanlara ve İslami kuruluşlara saldırılar düzenlenmesi ve Almanya dışındaki çatışmaların ülke içine taşınması kamuoyunu hiç ama hiç ilgilendirmemektedir."Altaş, "Son olarak, emniyet birimleri ve siyasetin bu saldırılara ciddiyetle yaklaşmadıkları anlaşılmaktadır. Maalesef terör örgütlerinin Almanya’da hiçbir engellemeye maruz kalmadan gösteri ve terör propagandası yapabildiklerini müşahede etmekteyiz. Öte yandan PKK terörüne karşı mücadele edilmesi gerektiğini savunan insanların hedef gösterilerek susturulduğunu görmekteyiz. Bu, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanlarla alay etmek anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.AA