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Avrupa'da işsizlik ocakta değişmedi

Avro Bölgesi'nde işsizlik ocak ayında yüzde 8,6 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 7,3 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Avrupa'da işsizlik ocakta değişmedi
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ocak ayında 2017 yılın aralık ayına göre değişmeyerek yüzde 8,6 oldu. İşsizlik böylece Aralık 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

28 üyeli AB'de de ocak ayında aylık bazda değişmeyen işsizlik yüzde 7,3'le Ekim 2008'den beri görülen en düşük seviyeyi korudu.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 17 milyon 931 bin olurken, bunun 14 milyon 111 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre AB'de 19 bin ve Avro Bölgesi'nde 10 bin kişi azaldı.

AB'de ocak ayında en düşük işsizlik yüzde 2,4'le Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı yüzde 3,5 ile Malta ve 3,6'yla Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 20,9 ile Yunanistan ve yüzde 16,3'le de İspanya'da kaydedildi. Bir yıl öncesine kıyasla ocak ayında AB'de işsizlik oranı tüm üye ülkelerde geriledi.


AB'DE GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 16,1


2018 yılı ocak ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 3 milyon 646 bin olurken bunun 2 milyon 535 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. 2017'nin ocak ayına göre genç işsiz sayısı, AB'de 333 bin, Avro Bölgesi'nde 280 bin azaldı.

Genç işsizlik oranı ise AB'de 16,1 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17,7 olarak ölçüldü.

Aralık ayında en düşük genç işsizliğe sahip ülkeler yüzde 5,8'le Çekya, 6,5 ile Estonya ve 6,6'yla Almanya olarak sıralanırken, en yüksek genç işsizlik yüzde 43,7'yle Yunanistan, yüzde 36'yla İspanya ve yüzde 31,5 ile de İtalya'da kaydedildi.


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