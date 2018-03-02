Avrupa’da Sibirya soğukları: 55 ölü

Avrupa’yı etkisi altına alan “Doğu’dan gelen canavar” adlı soğuk hava dalgası nedeniyle ölenlerin sayısı 55’e yükseldi

Avrupa’da Sibirya soğukları: 55 ölü
Avrupa’yı etkisi altına alan Sibirya soğuklarının yol açtığı kar fırtınası ve yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, tren seferleri askıya alındı, yüzlerce uçuş iptal edildi ve okullarda eğitime ara verildi. 

ÖLENLERİN ÇOĞU EVSİZ

Sibirya soğukları nedeniyle Polonya’da 21 kişi olmak üzere Avrupa’da toplam 55 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun ise evsiz olduğu bildirildi. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dondurucu soğuklardan en çok yoksullar, evsizler, göçmenler, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları bulunanların etkilendiğini açıkladı. 

BİNLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI

İrlanda’nın başkenti Dublin’de tüm uçuşlar askıya alınırken, Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve İsviçre’nin başkenti Cenevre’de de bazı uçuşlar iptal edildi. 

Fransa’nın güney sahillerinde de kar yağışı görüldü. Fransa’nın Montpellier kenti yakınlarındaki otobanda 2 bin sürücü 24 saat boyunca yolda mahsur kaldı. 
Avrupa’nın bazı ülkelerinde önümüzdeki günlerde sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. 

Öte yandan, Portekiz ve Fransa’dan gelen Emma Fırtınası’nın ise İrlanda ve İngiltere’nin güneyini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor 

(İHA)


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