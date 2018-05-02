Avrupa ekonomisinde büyüme yavaşladı

Avro Bölgesi ve AB'de ekonomik büyüme ilk çeyrekte hız keserek yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti. AB ekonomisi de geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 ve 2017’nın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,7 büyümüştü

Avrupa ekonomisinde büyüme yavaşladı
Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği (AB), bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüdü. Büyüme hızı bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşladı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 yükseldi.

2017’nin ilk çeyreğine kıyasla ise Avro Bölgesi’nde GSYH artışı, yüzde 2,5 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde bir önceki çeyrekte yani 2017 yılının son çeyreğinde çeyrek bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda da yüzde 2,8 büyüme kaydedilmişti. Böylece büyüme hızı hem çeyrek hem de yıllık bazda azalma kaydetti.

Veriler, 28 üyeli AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH’nin ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 ve 2017’nın ilk çeyreğine kıyasla da yüzde 2,4 arttığını ortaya koydu.

AB ekonomisi de geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 ve 2017’nın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,7 büyümüştü.

Diğer yandan, büyüme verisindeki yavaşlama piyasalarda, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) varlık alım programını devam ettirmesi konusunda elini güçlendirebileceği şeklinde yorumlandı.


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