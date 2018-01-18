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Avrupa Ligi'nde Türk derbisi!

THY Avrupa Ligi 19'uncu hafta maçında yarın saat 20:30'da Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek. Mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
 

Avrupa Ligi'nde Türk derbisi!
Ev sahibi Anadolu Efes, son maçında CSKA Moskova karşısında ağır bir yenilgi alırken, rakibine deplasmanda 31 sayı farkla mağlup oldu: 110-79.

THY Avrupa Ligi'nde başarısız bir sezon geçiren İstanbul ekibi, Avrupa arenasında bu sezon çıktığı 18 maçta yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 13 maçta rakiplerine boyun eğdi. Ergin Ataman'ın öğrencileri ligde son 3 maçını kazansa da, Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişe henüz dur diyemedi.
 

FENERBAHÇE FORM TUTUYOR


Fenerbahçe Doğuş ise son dönemde form grafiğini yükseltti. Sarı-lacivertliler, ligde çıktığı son 9 maçı kazanırken, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Panathinaikos'u yenerek hem Avrupa'daki galibiyet serisini 3 maça çıkarttı, hem de Yunan rakibini sıralamada geçmeyi başardı. Zeljko Obradovic'in öğrencileri, Anadolu Efes'i deplasmanda mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkartmak ve zirve yarışında daha iddialı hale gelmek istiyor.

İki takım arasında oynanan son maçta Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Anadolu Efes'i 81-70 mağlup etmişti.


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