Avrupa Parlamentosu 24 Haziran’da gözlemci göndermeyecek

AP’nin Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyonu Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan yaptıkları ortak açıklamada, “AP, Türkiye’de yapılacak (24 Haziran) seçim sürecini denetlemeyecek, süreç ve seçim sonuçları hakkında yorum yapmayacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir AP üyesinin referanduma ilişkin yapacağı herhangi bir açıklamanın hiçbir şekilde AP’nin görüşünü yansıtmayacağı kaydedildi.