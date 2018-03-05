Avrupa Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ kimdir?

Erdinç Şahin

kentinde devam edenyıldız kızlar kılıç kategorisinde mücadele edenrakibimağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.Öte yandan aynı kategoride mücadele eden milli sporcularımızdan Nisanur Erbil beşinci, Aylin Çakır 16’ncı ve Maya Ataç Kurtulmuş 37’nci oldu.Yarı finalde Darya Drozd’u geçen 17 yaşındaki milli sporcu finalde rakibini 15-11’le mağlup ederek altın madalyaya uzandı.Tarihi zafere imza atan Deniz Selin, Nisan 2017’de 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan kadın milli takımında Fatma Zehra Köse, Melis Sarıçam ve Iryna Schukla ile yer almış ve 94 yıllık eskrim tarihimizdeki ilk Avrupa şampiyonluğunun elde edilmesinde pay sahibi olmuştu.Günün diğer kategorisi olan yıldız erkekler flörede mücadele eden sporcularımızdan Poyraz Tuncer 25’inci, Alp Eyüpoğlu 32’nci, Tuna Akyol 59’uncu, Utku Özyalçın 60’ıncı oldu. Deniz Selin Ünlüdağ, 95 yıllık eskrim tarihinde İbrahim Ahmed Acar´dan sonra bireysel kategoride Avrupa Şampiyonluğu kazanan ikinci isim olarak tarihe geçti.Pul maçlarından 9’uncu sırada çıkmayı başaran Deniz Selin Ünlüdağ, 64’lük tabloyu maç yapmadan geçti. Deniz Selin, tablo 32’de İtalyan Gaia Pia Carella’yı 15-7 yenerek tablo 16’ya kaldı. Bu turda Rumen Felicia Jakob’u 15-12 yenen Deniz Selin Ünlüdağ, çeyrek finalde de Macar Valentina Nagy’yi 15-9 yendi ve yarı finalde Rus Darya Drozd’un rakibi oldu. Rus rakibini de 15-9 yenerek final yükselen Deniz Selin Ünlüdağ, finalde Bulgar Yoana Ilieva’yı 15-11 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalyayı Türkiye’ye getirdi.