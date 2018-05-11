Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda 2 gümüş madalya

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Türkiye’nin 22 sporcu ile katılım gösterdiği şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan Hakan Reçber, final müsabakasında Hırvat Deni Andrun ile mücadele etti. Final müsabakasında rakibine 19-18 mağlup olan Hakan Reçber, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün ise İngiliz Jade Jones ile karşılaştı. Normal süresi berabere biten müsabakayı vuruş sayısıyla kaybeden Hatice Kübra İlgün, gümüş madalyada elde ederken, kadınlar 53 kiloda İpek Çidem ve Zehra Döşüçukur, 57 kiloda Tuğba Yılmaz ile erkekler 68 kiloda Kutay Çekem, şampiyonaya veda eden isimler oldu.Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın üçüncü gününde erkekler 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız, 80 kiloda Yunus Sarı ve kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ile 67 kiloda Nur Tatar Askari madalya için tatamiye çıkacak.DHA