Avrupa ülkesinde 'bozkurt işareti' yapan liderin oyları hızla artıyor

ANKETLERE GÖRE 2. PARTİ OLACAK

'HUNLARI TÜRKLERLE ORTAK ATA OLARAK GÖRÜYOR'

'TÜRKİYE UZUN VADELİ DOST OLABİLİR'

'MAHKEME JOBBIK'İ HAKLI BULDU'

Nazlı Erdol

BBC Türkçe'de yer alan haberde, Macar milliyetçiliğini savunanlideri tarafından bundan dört yıl öncede ve Türkçe olarak söylenen, 'Yanlışa cesurca karşı gelen ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan Atilla'nın torunlarıyız' cümlesi, Macaristan'da son dönemlerin en büyük seçim kampanyası malzemesi oldu" ifadeleriyle yer aldı.Jobbik Partisi, 2018 yılının Nisan ayında gerçekleşecek olan genel seçimlerde kamuoyu yoklamalarına göre sandıktan ikinci parti olarak çıkacak ve anamuhalefet partisi konumuna yükselecek. Bu da Jobbik'in iktidardaki'in en büyük rakibi haline geldiğini gösteriyor ve işte bu nedenle de hükümete yakın medya, seçim kampanyasının ilk maddesine Jobbik ile ilgili iddiaları oturtuyor."Hükümete yakın görsel ve yazılı medya son zamanlarda şu iddiayla yankılanıyor: "Jobbik lideri, aslında Müslümanlığa geçti. Allah'a inanır oldu. Müslüman dünyanın daha iyi bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyor ve Macaristan'ın yüzünü Batı'dan Doğu'ya çeviripile stratejik ortaklık kurmasını öneriyor."Milliyetçive Türk ulusu ile sıkı ilişkilerde olduğunu hiç saklamadı. Türk milliyetçileri gibi "Turancı" bir parti olan ve yine Hunları, Türklerle birlikte ortak ata olarak görençok kez Türkiye'ye gitti ve hem hükümet çevreleriyle ve hem de ideolojik olarak çok yakın olduğuçevreleriyle toplantı ve görüşmeler yaptı. Dört yıl önceki toplantılardan birinde Gabor Vona yukarıdaki 'meşhur' cümleleri söyledi ve hatta daha sonra katılımcılarla birlikte 'bozkurt selamı' da verdi.İktidardaki, Jobbik'i 'eğilimleri olan bir parti' olmakla suçluyor., Türkiye'yi uzun vadeli dostluğun inşa edilebileceği bir ülke olarak görüyor ve Türklerle Macarların ortak tarihinin değerini vurguluyor. Müslüman toplumları öven ifadeler kullandığını da inkâr etmiyor. Ancak Vona, bunların'nin ve Batı'nın Ortadoğu'da hegemonyasını açık bir şekilde hissettirdiği şu dönemde bir siyasi stratejinin yansıması olarak görülmesi gerektiğini söylüyor.Jobbik liderine karşı iddialar sadece basında yer almıyor. Seçim kampanyası döneminde bu iddialar insanlara telefon mesajlarıyla iletilir hale geldi.Jobbik ise iddiaların "kasıtlı" olduğunu söyleyip mahkemeye başvurdu. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan davada mahkeme Jobbik'e hak verdi. Haksız ve mesnetsiz bulduğu iddiaları gündeme getiren basın organları para cezasına çarptırıldı"