Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR kuyruğu

Nazlı Erdol

'ya çıkış yapmak isteyen TIR'lar,'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri,'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.TIR kuyruğuSınır Kapısı'nda 12,'nda ise 7 kilometreyi buldu.önünde yaklaşık 500, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 300 TIR yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.