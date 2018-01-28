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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR kuyruğu

Yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 7 kilometre kuyruk oluşturdu

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR kuyruğu
Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen TIR'lar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

TIR kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 7 kilometreyi buldu.



Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 500, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 300 TIR yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

AA

 


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