Avrupalı rakibine ceza yolu

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Airbus'ın haksız sübvansiyon aldığına karar verdi.

DTÖ, Avrupa Birliği'nin (AB) Airbus'a yönelik yasadışı sübvansiyonlarını durdurma taleplerini görmezden geldiği kararıyla Avrupalı yolcu uçağı üreticisinin ABD'li rakibi Boeing'e bir zafer sağladığı ve potansiyel olarak milyarlarca cezai tarife yolunu açtı.

Örgüte göre AB, Airbus'ın A380 superjumbo ve A350 çift koridorlu jet programlarına yönelik tercihli devlet kredileri şeklinde desteği kaldırmayarak Boeing ve ABD havacılık alanında çalışan işçilere zarar verdi.

DTÖ Anlaşmazlık Çözüm Kurulu'nun temyiz bölümü ise Airbus'un A320 ve A330 kredilerinin Boeing'e önemli satışlara mal olduğu yönündeki iddiayı reddetti.