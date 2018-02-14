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Avrupalı turist geri dönmeye başladı, erken rezervasyon fırsatları nisanda bitebilir

Avrupa’dan alınan rezervasyonlarda artışlar yaşanması, sektörde umutları artırdı. Bu yıl erken rezervasyon fiyatlarının nisan ayında sona erebileceğini söyleyen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Yerli turist eğer acele etmezse, son dakika programlarında otellerde kendine yer bulamayabilir” dedi

Avrupalı turist geri dönmeye başladı, erken rezervasyon fırsatları nisanda bitebilir
Yaklaşık 2 yıldır sıkıntılar yaşayan turizm sektörü, yabancı seyahat acentelerinden gelen haberlerle 2018 sezonuna umutlu bakıyor. Turizm işletmecileri bu yıl yabancı turist sayısından çift haneli büyüme beklerken, yabancı turist sayısındaki artışın etkisiyle de yerli turistin otellerde yer bulmakta zorlanabileceği uyarısında bulunuyor. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye ilginin arttığını belirtti.
 

‘İNDİRİM ORANLARI GÜNCELLENEBİLİR’


Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Onaran, “Türkiye bu yıl Avrupa’nın ana tatil destinasyonu olma yolunda gidiyor. Sadece İngiltere’den yüzde 40 oranında rezervasyon artışı var” dedi. Yabancı turist sayısındaki artışın etkisiyle otellerin doluluk oranlarının hızla arttığına da işaret eden Onaran, “2017’de Haziran ayında bile erken rezervasyon fiyatları geçerliydi. Bu yıl Nisan sonunda erken rezervasyon fırsatlarının sona ereceğini öngörüyoruz. Geçen yıl temmuz ayında bile son dakika programı yapan yerli turist otellerde yer bulabiliyordu. Bu yıl ise yerli turist elini çabuk tutmazsa, yaz sezonunda otellerde kendine yer bulamayabilir” dedi.

Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısında 2018’de yüzde 20 artış görmeyi umduklarını söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık da, “Gelişmeler, indirim oranlarının güncellenmesine neden olabilir” diye konuştu.

2017’de Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 32.4 milyon kişi.

2017’de yabancı turistten elde edilen gelir 20.2 milyar dolar.

Turizmciler, bu yıl Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının % 20 artabileceğini belirtiyor.
 

‘AVRUPALININ TÜRKİYE TALEBİ YÜZDE 50 ARTTI’


Avrupa’nın en büyük tur operatörlerinden TUI’nin CEO’su Fritz Joussen, ”Türkiye rezervasyonlarında yüzde 50’lik artış görüyoruz. Avrupalı turist, Türkiye ve Mısır’a geri dönüyor” dedi. Son iki yılda talebin İspanya’ya yönelmesiyle, tur operatörlerinin kâr marjları azalmıştı. TUI’nin rakiplerinden Thomas Cook da, İspanya’daki yüksek fiyatların kendilerine verdiği zararı Türkiye’ye karşı canlanan talebin gidereceğini belirtmişti.
 


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