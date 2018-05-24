Avrupa’nın en iyisi People Initiative oldu

Avrupa’nın en iyisi People Initiative oldu IAB Europe’un düzenlediği, dijital reklam endüstrisinin gelişimine yaptığı katkılarla tanınan ve Avrupa'nın en iyi dijital reklam kampanyalarının ödüllendirildiği MIXX Awards Europe’un 23 Mayıs Çarşamba gecesi Milano’da gerçekleşen ödül töreninde 13 kategorinin kazananları açıklandı