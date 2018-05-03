Avukat Geredeli'yi öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Büşra Kamış

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir iş merkezinde bulunan avukatlık bürosuna gelerek'ye silahlı saldırıda bulunan Serhat Abdullah Sağ bugün hakim karşısına çıktı. Daha önce Mehmet Samim Geredeli ve yanındaki iki kişinin olay yerinden kaçışları güvenlik kameralarına yansımasıyla soruşturma başlatılmıştı. Yapılan polis takibi neticesinde olay günü yanında bulunan üvey kardeşi Hakan Sağ ve kardeşinin arkadaşı B.C.T yakalanmış ardından ise İstanbul'da bir gazinoda eğlenirken Serhat Abdullah Sağ yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.Tutuklu bulunan Serhat Abdullah Sağ, olay yerinde yanında olduğu belirlenen üvey kardeşi tutuklu Hasan Sağ, müşteki Sibel Geredeli, sanık ve müşteki avukatları ve çok sayıda izleyici avukat mahkeme salonunda hazır bulundu. Suça sürüklenen çocuk B.C.T. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlandı.Mahkemede iddianamenin okunmasının ardından sanıklardan savunmaları istendi. İlk olarak savunma yapan sanık Serhat Abdullah Sağ savunmasında, "11 yıl kadar süreyle cezaevinde kaldım. Olaydan 3 ay evvel tahliye olmuştum. Aile büyükleri 25 yıl evvel maktulün avukat olarak ilçemizde çalıştığı sırada açtığı kamulaştırma davaları sonucunda tahsil ettiği paraları ödemediği şeklinde konuşmalar yapardı. Cezaevinden çıktıktan sonra bu konuyu maktülle konuşmak ve payımıza düşen paraları tahsil etmek istedim. Olay gününde İstanbul'da sanayide annemin üstüne kayıtlı aracın tamir işiyle uğraşıyorduk. Benim ehliyetim yoktur kardeşim Hakan aracı kullanır. Yanında arkadaşı olan B.C.T. vardı. Hasımlarım olduğu için arkadaşımdan satın aldığım ruhsatsız tabancayı devamlı taşırım. Randevu almıştım avukatlık bürosuna geldim. Kendimi tanıttım, durumu anlattım ve bana hatırladığını söyledi. Konuştuk ben çıkarken tartışma çıktı. Ben anlatırken ukala bir şekilde cevap veriyordu beni kale almıyordu. Beni üstü kapalı şekilde tehdit etti. Öldürmek gibi bir amacım yoktu. Sinirlendim ve bir iki el ateş ettim" dedi.Bir diğer tutuklu sanık Hakan Sağ ise savunmasında, "Abim uzun yıllardır cezaevinde kaldığı için kendisini tanımıyordum. 3 ay evvel tahliye olmuştu. Abim Serhat Abullah Sağ İzmit'e avukatla görüşmeye gideceğimizi söyledi. Ben arkadaşım B.C.T. ile bekleme salonunda oturduk. Bir süre sonra içeriden sesler yükseldi iki el silah sesi gelince ben hemen içeriye girdim ve ona yapmamasını gitmemizi söyledim, elinden silahı aldım. Sanık Serhat teslim olmayacağını bildirdi, kendisinden çekiniyordum" ifadelerini kullandı.SEGBİS ile bağlanan suça sürüklenen çocuk B.C.T. ise olayla bir alakası olmadığını ve bekleme salonunda cep telefonuyla oynadığını belirtti.Olay yerinde bulunan 3 tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmanın 24 Temmuz tarihine ertelenmesine karar verdi.