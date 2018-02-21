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Avukatın bar macerası kötü bitti: 'Eve geldik, iğneyle uyuttu'

Barda tanıştığı ve eşcinsel ilişki yaşamak için evine götürdüğü G.B isimli erkeğin kendisine iğne yaparak 2 gün uyuttuğunu ve 13 bin TL’sinin çalındığını iddia eden avukat soluğu savcılıkta aldı. Arada para kazanmak için jigololuk yaptığını ve avukatla da para için anlaştığını söyleyen G.B parayı aldığını kabul etti. Zanlı “hırsızlık” suçundan tutukladı.

21 Şubat 2018, Çarşamba 17:03
Avukatın bar macerası kötü bitti: 'Eve geldik, iğneyle uyuttu'
Avukat eğlenmek için gittiği bir barda 38 yaşındaki G.B ile tanıştı. Gay olan ikili, ilişki yaşamak için anlaşarak avukatın evine gitti. Genç avukatı iğne yaparak bayılttığı iddia edilen G.B, evdeki banka kartlarını alarak evden çıktı.
 

"2 GÜN BAYGIN KALDIM"


Kartlardan toplamda 13 Bin TL çeken G.B ortadan kayboldu. İğnenin etkisiyle 2 gün baygın kaldığını iddia eden avukat ise uyanır uyanmaz soluğu savcılıkta aldı. Şikayet dilekçesinde olanları anlatan kişi kolundaki iğne izini delil olarak göstererek G.B’den şikayetçi oldu.
 

"KARTLARINI ŞİFRELERİYLE BİRLİKTE KENDİSİ VERDİ"


Kısa süre sonra gözaltına alınan G.B savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Nöbetçi hakim tarafından sorgulanan G.B, maddi durumuna destek olması için arada jigololuk yaptığını söyledi.

Avukatın da gay olduğunu söyleyerek kendisine ilişki teklif ettiğini ve 300 Euro karşılığında anlaştıklarını anlatan G.B, “Bardan birlikte çıkıp evine gittik. Evde cinsel ilişkiye hemen girmek istedi. Ben de paramı peşin istedim. Kendisi üzerinde para olmadığını söyledi. Hesabımda var dedi. Ben de gidip çekelim beraber dedim. Bunun üzerine G.B. ‘çok alkollüyüm gidemem’ dedi.
 

"İĞNE FALAN YAPMADIM"


Bende kendisine isterse gidip çekebileceğimi söyledim. Kabul etmezse bu durumda kendisiyle beraber olamayacağımı söyledim. Bunun üzerine kabul etti ve üzerinde bulunan 4 tane kartı şifreleri ile birlikte bana verdi. Kartları alıp evden çıktım. Para çektim fakat fazla çektim. Yalan söylemek istemiyorum. Toplamda 13 bin TL çektim. Bu parayı kendisine vermek ve uzlaşmak istiyorum. Para haricinde şahsın hiçbir eşyasına dokunmadım ve almadım. Ona iğne falan yapmadım” şeklinde ifade verdi.
 

TUTUKLANDI


Yapılan sorgulamanın ardından G.B, “hırsızlık” suçundan tutuklandı. Hakimlik tutuklama kararına gerekçe olarak ise, mağdurun vücudundaki iğne izinin ve iğnedeki maddenin henüz tespit edilememiş olmasını ve çalınan paranın yüksek miktar olduğunu gösterdi.
 


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