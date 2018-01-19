Avukatıyla buluşan Emina Sandal, boşanma protokülünü imzaladı



"EN HAYIRLISI BU"



'DÜNYANIN EN GÜZEL GÜLÜŞÜNE SAHİP KADIN...'

Mustafa Sandal'dan Emina Sandal'a: Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadın

Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldi

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Mustafa Sandal, son kez konuştu

Elif Bayram

Aralarındaki krizi bir türlü çözemeyen ve boşanacakları konuşulançifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.Star TV'de yayınlananprogramının haberine göre; 36 yaşındaki Emina Sandal Zincirlikuyu'da bir AVM'de avukatıyla buluştu.Annesiyalnız bırakmadığıboşanma protokolünü imzaladı.ile ayrı yaşamaya başlayan Emina Sandal'ın avukatına "En hayırlısı bu" dediği ileri sürüldü.Öte yandanInstagram hesabından 'İyi ki doğdun dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadını...' notu ile paylaştığı fotoğraf çiftin barış sinyali olarak görülmüştü. Ama görünen o ki değilmiş.