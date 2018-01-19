Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Avukatıyla buluşan Emina Sandal, boşanma protokülünü imzaladı

Mustafa Sandal'dan ayrılacağı yönünde haberlerle gündeme gelen Emina Sandal'ın son görüntüsü 'artık geri dönüş yok' iddialarını güçlendirdi

19 Ocak 2018, Cuma 13:43
Avukatıyla buluşan Emina Sandal, boşanma protokülünü imzaladı
Aralarındaki krizi bir türlü çözemeyen ve boşanacakları konuşulan Mustafa- Emina Sandal çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; 36 yaşındaki Emina Sandal Zincirlikuyu'da bir AVM'de avukatıyla buluştu.

Annesi Senija Jahovic'in yalnız bırakmadığı Emina Sandal, boşanma protokolünü imzaladı.


"EN HAYIRLISI BU"


Mustafa Sandal ile ayrı yaşamaya başlayan Emina Sandal'ın avukatına "En hayırlısı bu" dediği ileri sürüldü.


'DÜNYANIN EN GÜZEL GÜLÜŞÜNE SAHİP KADIN...'


Öte yandan Mustafa Sandal'ın Instagram hesabından 'İyi ki doğdun dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadını...' notu ile paylaştığı fotoğraf çiftin barış sinyali olarak görülmüştü. Ama görünen o ki değilmiş. 




Mustafa Sandal'dan Emina Sandal'a: Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadın Mustafa Sandal'dan Emina Sandal'a: Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadın
Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldiMustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldi
Boşanma haberleriyle gündeme gelen Mustafa Sandal, son kez konuştu Boşanma haberleriyle gündeme gelen Mustafa Sandal, son kez konuştu


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Demet Akalın'dan Kim Kardashian'a ayar!

Demet Akalın'dan Kim Kardashian'a ayar!
Brigitte Bardot MeToo (Ben de) akımına katılan kadınları ünlü olmaya çalışmakla suçladı

Brigitte Bardot MeToo (Ben de) akımına katılan kadınları ünlü olmaya çalışmakla suçladı
Murat Dalkılıç eski hizmetçisine 12 bin lira ödeyecek

Murat Dalkılıç eski hizmetçisine 12 bin lira ödeyecek
Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları

Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları
Scarlett Johansson Black Widow ile Hollywood’un en çok kazanan kadın oyuncusu olacak

Scarlett Johansson Black Widow ile Hollywood’un en çok kazanan kadın oyuncusu olacak
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Siz bir de ünlü kardeşine bakın!

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Siz bir de ünlü kardeşine bakın!
Youtuber’lar vergi kıskacında

Youtuber’lar vergi kıskacında
İşte akraba ünlüler

İşte akraba ünlüler
Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil dostluğu bitti

Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil dostluğu bitti
Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan Instagram fotoğrafları (Bu kez Ebru Polat rezil oldu)

Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan Instagram fotoğrafları (Bu kez Ebru Polat rezil oldu)
Gerard Butler Jennifer Aniston'un Angelina Jolie'den daha iyi öpüştüğünü açıkladı

Gerard Butler Jennifer Aniston'un Angelina Jolie'den daha iyi öpüştüğünü açıkladı