Avukatlara gönderilen mesaja suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta avukatlara gönderilen cep telefonu mesajı yargıya taşındı.

Türkiye Barolar Birliğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Ankara'da avukatlık yapan pek çok avukata cep telefonu mesajı gönderildiği ve mesajda "Ankara'da Avukatlık yapıyorsanız aşağıdaki sayıların ne olduğunu bilmeniz sizin için çok önemli olabilir." ifadesinden sonra "875.000-12.000" sayılarına yer verildiği ve detaylar için bir telefon numarası paylaşıldığı aktarıldı.

Bu kişiyle yapılan görüşmede mesaj içeriğinin sorulduğu anlatılan dilekçede, şahsın kamulaştırma davaları üzerinde çalıştığının, sayıların da bununla ilgili olduğunun, iş ortağı avukatlar aradığının anlaşıldığı ifade edildi.

Dilekçede, şu ifadelere ver verildi:

"Ankara'da faaliyet gösteren avukatlara gönderilen mesaja istinaden internet sitesinden ulaşılan cep telefonu aranarak şüpheli ile görüşülmüş ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir.

Avukat olmayan kişi tarafından avukatlara bir mesaj ile yapılan bu çağrı, Avukatlık Kanununun 48'inci maddesinde ifadesini bulan aracılık faaliyetidir. Avukat veya iş sahibi tarafından vaat olunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ile aracı kullanan avukatların altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır. Şüpheli hakkında gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını arz ve talep ederiz."