Avustralya’da 7 kişi ölü bulundu

Batı Avustralya’daki tatil kasabası Margaret River yakınlarındaki bir evde 4’ü çocuk 3’ü yetişkin 7 kişinin ölü bulunduğu açıklandı

Avustralya’da 7 kişi ölü bulundu
Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan haberde, tatil kasabası Margaret River’ın Osmington semtindeki bir evde 4’ü çocuk, üçü yetişkin 7 kişinin intihar ve cinayet sonucunda öldüğü duyuruldu.

Batı Avustralya Polisi’nden Komiser Chris Dawson, Perth kentinde yaptığı basın açıklamasında, hayatını kaybedenlerden beşinin cesedinin evin içinde, iki yetişkine ait cesedin ise evin dışında bulunduğunu bildirdi. 

Olay yerinde iki adet ateşli silahın tespit edildiğini belirten Komiser Dawson, ‘‘Her ölüm trajiktir ama 4 çocuk üç yetişkinin ölümü çok büyük bir trajedi.’’ ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında şu aşamada bir açıklamada bulunmayacağını ve olayla ilgili soruşturmaya yerel polisin yanı sıra Adli Suçlar ve Cinayet Birimi uzmanlarının da dahil olduğunu vurgulayan Dawson, "Bu çok büyük ölçekli ve detaylı bir araştırma olacak.’’ dedi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD askerlerine Nijer’de pusu soruşturması

ABD askerlerine Nijer’de pusu soruşturması
Apple hisseleri yeniden rekor kırdı

Apple hisseleri yeniden rekor kırdı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye sürekli destekleriyle Arnavutluk'un yanında

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye sürekli destekleriyle Arnavutluk'un yanında
Mısır’da ulaşıma yüzde 250’ye varan zam

Mısır’da ulaşıma yüzde 250’ye varan zam
Köpek Zucca otistik çocukların dişçiden korkmasını önlüyor

Köpek Zucca otistik çocukların dişçiden korkmasını önlüyor
Böyle seçim vaadi görülmedi: Ücretsiz ped

Böyle seçim vaadi görülmedi: Ücretsiz ped
Nijerya’da yılda 300 bin kişi sıtmadan ölüyor

Nijerya’da yılda 300 bin kişi sıtmadan ölüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
ABD, İran yaptırımlarına başladı 

ABD, İran yaptırımlarına başladı 
Vladimir Putin hokey maçında 7 gol attı

Vladimir Putin hokey maçında 7 gol attı
Kenya’da baraj kapağı patladı, onlarca ölü var

Kenya’da baraj kapağı patladı, onlarca ölü var