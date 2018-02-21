Avustralya'da bir üniversite ülkenin ilk blockchain kursunu açtı

Avustralya’nın RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) Üniversitesi, ülkenin ilk, hızla gelişen ve yenilikçi bir teknoloji olan blockchain çevrimiçi kursunu açtı

Avustralya'da bir üniversite ülkenin ilk blockchain kursunu açtı
RMIT Üniversitesi tarafından açılan “Blockchain Teknolojisi Geliştirmek” adlı sekiz haftalık çevrimiçi kursun tasarımı RMIT Blockchain Yenilik Merkezi, Asya’dan FinTek merkezi Stone & Chalk (Taş ve Tebeşir) firması ve hizmetler sektöründen Accenture tarafından hazırlandı.

Girişi düzeyindeki programa katılım ücreti 1,500 Avustralya doları olarak belirlenirken, blockchain teknolojisini öğrenerek uyum sağlamak ve bu yeni teknolojiyi çeşitli sektörlere yaymak için kursun tüm katılımcılara açık olduğu duyuruldu.
RMIT Rektör Yardımcısı Martin Bean, “Blockchain teknolojisi dijital okuryazarlığın merkezi olma yolunda ve biz de bu endüstri odaklı programı başlattığımız için oldukça mutluyuz” dedi.

Stone & Chalk Yöneticisi Alan Tsen ise, “Blockchain eğitimi için büyük bir talep var ve bunun yanında piyasadaki yetenek açığı da ele alınmalı” dedi.

RMIT tarafından yapılan açıklamada, sekiz haftalık eğitimin mümkün olabildiği kadar uygulamalı olacağı duyurulurken, katılımcıların blockchain sektörü ile de ilişki halinde olacağı eklendi. Açıklamada, “Bu kursu blockchain teknolojisini anlayan kurumlarla birlikte oluşturduk. Kurs blockchain’in temelleri  ile başlayarak, bu temelleri gerçek iş stratejileri kurmak için kullanacağız” denildi.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti
Whirlpool dünyadaki su ısıtıcılarını (kettle) toplatma kararı aldı

Whirlpool dünyadaki su ısıtıcılarını (kettle) toplatma kararı aldı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Afrin'de ne oluyor haberimiz yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Afrin'de ne oluyor haberimiz yok
Gerilimde yeni gelişme: Trump'tan Rusya talimatı

Gerilimde yeni gelişme: Trump'tan Rusya talimatı
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne beyaz toz bulunan zarf gönderildi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne beyaz toz bulunan zarf gönderildi
Endonezya’da gemiye uyuşturucu operasyonu!

Endonezya’da gemiye uyuşturucu operasyonu!

Refah Sınır Kapısı 4 günlüğüne açılacak

Refah Sınır Kapısı 4 günlüğüne açılacak
Mahmud Abbas'tan BM'ye çağrı

Mahmud Abbas'tan BM'ye çağrı
Lavrov'dan açıklamalar: ABD'nin askeri varlığı barış getirmedi

Lavrov'dan açıklamalar: ABD'nin askeri varlığı barış getirmedi
Endonezya'da kül yağmuru!

Endonezya'da kül yağmuru!
12 yıl sahibinin mezarı başında yaşayan köpek öldü

12 yıl sahibinin mezarı başında yaşayan köpek öldü