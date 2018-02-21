Avustralya'da bir üniversite ülkenin ilk blockchain kursunu açtı

Can Hakman

RMIT Üniversitesi tarafından açılan “Blockchain Teknolojisi Geliştirmek” adlı sekiz haftalık çevrimiçi kursun tasarımı RMIT Blockchain Yenilik Merkezi, Asya’dan FinTek merkezi Stone & Chalk (Taş ve Tebeşir) firması ve hizmetler sektöründen Accenture tarafından hazırlandı.Girişi düzeyindeki programa katılım ücreti 1,500 Avustralya doları olarak belirlenirken, blockchain teknolojisini öğrenerek uyum sağlamak ve bu yeni teknolojiyi çeşitli sektörlere yaymak için kursun tüm katılımcılara açık olduğu duyuruldu.RMIT Rektör Yardımcısı Martin Bean, “Blockchain teknolojisi dijital okuryazarlığın merkezi olma yolunda ve biz de bu endüstri odaklı programı başlattığımız için oldukça mutluyuz” dedi.Stone & Chalk Yöneticisi Alan Tsen ise, “Blockchain eğitimi için büyük bir talep var ve bunun yanında piyasadaki yetenek açığı da ele alınmalı” dedi.RMIT tarafından yapılan açıklamada, sekiz haftalık eğitimin mümkün olabildiği kadar uygulamalı olacağı duyurulurken, katılımcıların blockchain sektörü ile de ilişki halinde olacağı eklendi. Açıklamada, “Bu kursu blockchain teknolojisini anlayan kurumlarla birlikte oluşturduk. Kurs blockchain’in temelleri ile başlayarak, bu temelleri gerçek iş stratejileri kurmak için kullanacağız” denildi.DHA