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Avustralya sıcaktan kavruldu, 'haşlanan' yüzlerce yarasa telef oldu

Avustralya'nın Sydney kenti, geçen pazar günü son 79 yılın en sıcak gününü yaşamıştı. Campbelltown'da ise 45,3 dereceyi bulan aşırı sıcaklara dayanamayan 500’den fazla yarasa telef oldu

09 Ocak 2018, Salı 13:32
Avustralya sıcaktan kavruldu, 'haşlanan' yüzlerce yarasa telef oldu
Yarasaları koruma birimi Flying Fox Campbelltown Müdürü Kate Ryan, yarasaların sıcaklar yüzünden "haşlandığına" işaret etti. Ryan, "Beyinleri sıcaktan etkileniyor. Aşırı sıcaklarda çöl ortasında gölgesiz kalmış gibi oluyorlar’’ dedi.

SICAK YÜZÜNDEN AĞAÇLARA YAPIŞTILAR

Yeni Güney Galler Vahşi Yaşam Enformasyon, Kurtarma ve Eğitim Servisi'nden (WIRES) yapılan açıklamada da gönüllülerin ulaşabildikleri yarasalara su vererek 100’den fazlasını kurtardığı açıklandı. Sıcak yüzünden yaşadıkları ağaçlara yapışan yüzlerce yarasa ise kurtarılamadı.

EN SON 79 YIL ÖNCE YAŞANMIŞTI

Hafta sonu son 79 yılın en sıcak gününü yaşayan Sydney’de hava sıcaklıkları Campbelltown’da 45,1, Penrith semtinde de 47,3 derece olarak ölçülmüştü. Sydney’de 1939’da 47,8 derece ile hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşmıştı.

 


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