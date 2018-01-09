Avustralya sıcaktan kavruldu, 'haşlanan' yüzlerce yarasa telef oldu

SICAK YÜZÜNDEN AĞAÇLARA YAPIŞTILAR

EN SON 79 YIL ÖNCE YAŞANMIŞTI

Senim Tanay

Yarasaları koruma birimi Flying Fox Campbelltown Müdürü Kate Ryan, yarasaların sıcaklar yüzünden "haşlandığına" işaret etti. Ryan, "Beyinleri sıcaktan etkileniyor. Aşırı sıcaklarda çöl ortasında gölgesiz kalmış gibi oluyorlar’’ dedi.Yeni Güney Galler Vahşi Yaşam Enformasyon, Kurtarma ve Eğitim Servisi'nden (WIRES) yapılan açıklamada da gönüllülerin ulaşabildikleri yarasalara su vererek 100’den fazlasını kurtardığı açıklandı. Sıcak yüzünden yaşadıkları ağaçlara yapışan yüzlerce yarasa ise kurtarılamadı.Hafta sonu son 79 yılın en sıcak gününü yaşayan Sydney’de hava sıcaklıkları Campbelltown’da 45,1, Penrith semtinde de 47,3 derece olarak ölçülmüştü. Sydney’de 1939’da 47,8 derece ile hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşmıştı.