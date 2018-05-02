Avustralya ve Fransa, dünyanın ilk silikon kuantum bilgisayarını geliştirecek



TARTIŞMASIZ ÖNCÜ OLACAK

Can Hakman

ilearasında imzalanan mutabakat anlaşması, silikon kuantum bilgisayarı geliştirmek için atılan büyük bir somut adım olma özelliği taşıyor.Mutabakat,’nın ilk kuantum bilişim şirketi(SQC) iledevletinin AR-GE kurumu’in (CEA) birlikte yeni bir şirket kurmasını öngörüyor.Kurulacak yeni şirketin kuantum bilişim alanında teknoloji geliştirme, ticarileştirme ve dünyanın ilk silikon kuantum bilgisayarını üretme hedefiyle çalışacağı ilan edildi.SQC, 2022 yılına kadar ilk 10 qubit entegre devre prototipini geliştirmeyi hedefliyor. Şayet şirket bu hedefe ulaşırsa, silikon kuantum bilgisayar alanının tartışmasız öncüsü haline gelecek.Taraflardan CEA de silikon nano cihazların kuantum değerleri hakkında zengin bir bilgi birikime sahip. Fransa’nın Grenoble kentinde çalışmalarını sürdüren araştırmacıları yakın geçmişte büyük ölçeklerde qubit’ler elde etmenin yeni bir yolunu keşfettiklerini duyurmuştu.Qubit, kuantum bilişim çağında cihazların en küçük işlem birimi olacak.