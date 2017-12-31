Avustralya yeni yıla böyle girdi

Avustralya, 2018’e Sdyney kentinde gerçekleştirilen görsel şölenle ’merhaba’ dedi

Avustralya yeni yıla böyle girdi
Yeni yılı karşılan ilk ülkelerden biri de Avustralya oldu. TSİ 16.0’da yeni yıla giren ülke, 2018’i her yıl olduğu gibi bu yıl da Sydney kentinde havai fişek gösterileriyle karşıladı.


ŞÖLEN DAKİKALARCA SÜRDÜ


Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda, farklı temaların işlendiği görsel şölen dakikalarca sürdü. Sydney Harbour Köprüsü, Opera House, limandaki binalar ve kentin çeşitli noktalarından fırlatılan havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.

Yeni yılın ilk dakikalarını coşkuyla karşılayan Avustralyalılar, 2018’i birbirlerine sarılarak kutladı.



İHA
 
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