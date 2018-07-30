Avustralya'nın Melbourne kentinde gece yarısı camı kırarak eve giren kanguru ev sahiplerini korkuttu. Girdiği evden çıkmak isteyen 30 kilo ağırlığındaki kanguru, bir camı daha kırdı ve kendini yaraladı. Kanguruyu evlerinde gören ev sahipleri, kanguruyu banyoya kilitledi. Olaya müdahale eden kurtarma görevlisi Manfred Zabinskas, sakinleştirici verilen kanguruyu banyodan güvenli bir şekilde çıkarabildi. Ailenin kangurunun sağlık durumu nedeniyle endişeli olduğunu kaydeden Zabinskas, bu canlıların yaşam alanlarının daralmasının böyle "karşılaşmalarda" etkili olduğunu söyledi.

Tedavisi yapılan kangurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA