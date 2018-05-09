Avusturya’da camiye tehdit mektubu

Yabancı düşmanlığının arttığı Avusturya'nın Linz kentindeki camiye bırakılan mektupta bulunan, "her hafta bir caminin havaya uçurulacağı" tehdidi bölgede yaşayanları korkuttu.
 

Avusturya’da camiye tehdit mektubu
Avusturya’nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Linz  şehrindeki bir camiye bırakılan tehdit mektubunda, "her hafta bir caminin havaya  uçurulacağı"  ifadesi yer aldı. 

Avusturya İslam Cemaati Yukarı Avusturya Bölge Başkanı Murat Başer, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün Linz’de bulunan merkezlerine çirkin  ifadelerin yanı sıra tehdit mesajının yer aldığı bir mektubun bırakıldığını  belirtti.

Başer, her hafta bir caminin havaya uçurulacağı tehdidinin bulunduğu  mektuba ilişkin emniyet güçlerini bilgilendirdiklerini, Anayasayı Koruma  Teşkilatı Terörle Mücadele Biriminin inceleme başlattığını ifade etti.


Tehdit mektubuna ilişkin polisten edindiği bilgileri de paylaşan  Başer, emniyet güçlerinin konunun hassasiyetine işaret ettiğini, yazı analizi  sonucunda failin 50 yaş üstünde bir Avusturyalı olduğunu ve "Nazi" görüşüne sahip  bir kişi olabileceği bilgisini hem kendileriyle hem de ulusal medya  kuruluşlarıyla paylaştığını anlattı.

Başer, Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın konuya  ilişkin kendilerinden bilgi aldığını ve yetkililerle görüşerek olayla yakından  ilgilendiğini dile getirdi.

Tehdidin hafife alınamayacağını vurgulayan Başer, Yukarı Avusturya  eyaletindeki yaklaşık 45 cami başkanıyla irtibata geçilerek daha dikkatli  olunması yönünde uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

Başer, özellikle son bir yıldır kurumlarına yönelik hem bazı medya  kuruluşlarının hem de kimi siyasetçilerin ırkçı ve İslam karşıtı açıklamalarının  bu saldırıyı tetiklediği kanaatinde olduğunu belirterek "Medya ve siyasilerin  yaptığı İslamofobik açıklamaların toplumu kutuplaştırarak kin ve nefret  söyleminin nasıl yaygınlaştırıldığını bizatihi tecrübe etmiş olduk.”  değerlendirmesinde bulundu.


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