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Avusturya'da Türk ailenin bebeği yeni yılda gözünü açtı, faşizmle tanıştı

Avusturya’da 2018’in ilk dakikalarında, yeni yılın ilk bebeği olarak dünyaya gelen Türk çiftin Asel bebeği için sosyal medyada yapılan faşist yorumlar infial yarattı

05 Ocak 2018, Cuma 10:35
Avusturya'da Türk ailenin bebeği yeni yılda gözünü açtı, faşizmle tanıştı
Avusturya’nın başkenti Viyana’da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen, başörtülü Türk annenin Asel bebeği, doğar doğmaz sosyal medyada ırkçıların hedefi oldu.

Viyana’da yılbaşı gecesi 00.47’de dünyaya gelen, Alper ve Naime Tamgaç çiftinin Asel bebeği, 2018’in ilk bebeği olarak haberleştirilince ırkçılar harekete geçti.
 

İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ YORUMLAR


Yeni yılın ilk bebeği haberleri, sosyal medyada Asel bebek ve ailesi için "Sıradaki terörist doğdu", "Kadın kanser mi?", "Neden başörtüsü takıyor?", "Herhalde daha soğuk olamazdı", "Ah gerçekten Viyanalı mı?" gibi ırkçı ve nefret içeren paylaşımlarla karşılanırken birçok sivil toplum kuruluşu, yeni doğmuş bir bebeği bile hedef alan ırkçılara tepki gösterdi.


 

KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILDI


Caritas Viyana Genel Sekreteri Klaus Schwertner, basına yaptığı açıklamada, böyle bir durumda kırmızı çizginin aşıldığını ifade ederek ırkçı ve nefret içerikli sert bir dille kınadı.


'KABUL EDİLEMEZ' 


Avusturya medyası yeni doğan bir bebek için bu denli ırkçı ve nefret içerikli söylemlerin çok rahat bir biçimde paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken ırkçı mesajlar nedeniyle aileye çok sayıda destek mesajının da iletildiğini bildirdi. 

AA

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