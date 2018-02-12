Avusturya'da yolcu trenleri çarpıştı

Avusturya’nın Steiermark eyaletine bağlı Niklasdorf beldesi yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 22 yolcu ağır yaralandı

12 Şubat 2018, Pazartesi 19:07
Avusturya'da yolcu trenleri çarpıştı
Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, Niklasdorf beldesi tren istasyonu yakınlarında karşı yönlerden gelen iki yolcu treni çarpıştı ve trenlerden biri raydan çıktı.


YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ


Steiermark Eyalet polisinin konuya ilişkin ORF'ye yaptığı açıklamaya göre, kazada bir yolcunun öldüğü, 22 kişinin ise ağır yaralandığı ifade edildi. Her iki trende bulunan yolcuların güvenli bir yere taşındığı belirtilen açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Kazada vefat eden kişinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunan Steiermark Eyaleti Ulaştırma Dairesi başkanlığından Anton Lang, kazanın ivedilikle soruşturulması için polisin titizlikle çalıştığını aktardı.

AA


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