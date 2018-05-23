Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Die Welt gazetesine verdiği bir röportajda Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan gelişmelere dair konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iyi görüşmelerde bulunduğunu belirten Kneissl, ciddi bir insan olması ve ileri adım atılmasını sağlayan görüşmelere ilgi duymasından dolayı Çavuşoğlu'na değer verdiğini ifade etti.

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerin sonucunda Avusturyalı arkeologların Efes’te kazı çalışmalarına yeniden başlayabildiklerini söyleyen Kneissl, bu tür şeylerle atmosferin iyileştiğine ve iki ülkenin ilişkilerindeki çıkmazın aşılabileceğine inandığını kaydetti.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasının ancak Türkiye’de birçok şeyin değişmesiyle mümkün olabileceğini savunan Avusturya Dışişleri Bakanı, "Türkiye halen AB için çok önemli ve biz iyi bir şekilde birlikte çalışmak istiyoruz." dedi.

"5 DAKİKA İÇİNDE KENDİNİ TÜRKİYE'NİN YERİNE KOYMAN GEREKİR"

Türkiye’deki terör saldırılarını hatırlatan Kneissl, "Göz boyamak için söylemiyorum. Tüm eleştirilere rağmen 5 dakika için kendini Türkiye’nin yerine koyman gerekir. Türkiye’deki gibi çok sayıdaki terör saldırılarının bir topluma neler yaptığını unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de birçok çatışma noktası bulunduğunu ve buna, devam eden terörün de eklenmesi gerektiğini dile getiren Kneissl, "Buna rağmen insanlar her zaman ayağa kalkıyor ve işe koyuluyor. Buna çok saygı duyuyorum." şeklinde konuştu.

Açıklamasında Balkan ülkelerine de değinen Kneissl, AB'nin son yıllarda güneydoğu Avrupa’yı ihmal ettiğini, bu boşluğa Rusya, Çin, Türkiye ve Körfez ülkelerinin girdiğini ifade etti.

Kneissl, Avrupalıların etkisini artırmak ve jeopolitik çıkarları korumak için Balkan ülkelerinin AB’ye yakınlaştırılması gerektiğini savundu.