Avusturya mahkemesi: Siyasetçilere küfür ve müstehcen hakaret etmek vatandaşın hakkı

Avusturya'da bir mahkeme, bir politikacının şikayeti üzerine açılan davada, vatandaşların siyasetçilere küfretme ve müstehcen hakaretler yapma hakkı olduğuna hükmetti

02 Mart 2018, Cuma 10:39
Avusturya mahkemesi: Siyasetçilere küfür ve müstehcen hakaret etmek vatandaşın hakkı
BBC Türkçe'nin aktardığına göre, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Genel Başkanı Heinz-Christian Strache, solcu eylemcilerin hazırladıkları bir videoda kendisini eleştirerek kamuoyu önünde hakaret ettikleri iddia etti. Ancak başkent Viyana'daki mahkeme şikayeti kabul etmedi. Mahkemenin kararında 'provokatif ve şoke edici' siyasi fikirlerin ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Solcu Linkswende Jetzt (Sol Şimdi) grubu, taraftarlarından Stratche'nin Avusturya hükümetine girmesinden duydukları hoşnutsuzluğu orta parmaklarını kaldırarak ifade etmelerini istemişti. Grup ayrıca videoda taraftarlarının '… Strache'yi' demeleri için bir dizi neden sıralamıştı.

Strache'nin Özgürlük Partisi Avusturya'da Muhafazakar Halk Partisi'nden 31 yaşındaki Sebastian Kurz'un başkanlığındaki koalisyon hükümetinin küçük ortağı. Başbakan Yardımcısı olan Strache'nin yanı sıra dışişleri, içişleri ve savunma bakanlıkları da sıra aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin elinde.
 


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