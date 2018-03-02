Avusturya mahkemesi: Siyasetçilere küfür ve müstehcen hakaret etmek vatandaşın hakkı

Nazlı Erdol

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, aşırı sağcı'nin, solcu eylemcilerin hazırladıkları bir videoda kendisini eleştirerek kamuoyu önünde hakaret ettikleri iddia etti. Ancak başkent'daki mahkeme şikayeti kabul etmedi. Mahkemenin kararında 'provokatif ve şoke edici' siyasi fikirlerin ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekildi.Solcu(Sol Şimdi) grubu, taraftarlarından Stratche'ninhükümetine girmesinden duydukları hoşnutsuzluğu orta parmaklarını kaldırarak ifade etmelerini istemişti. Grup ayrıca videoda taraftarlarının '… Strache'yi' demeleri için bir dizi neden sıralamıştı.Strache'nin Özgürlük Partisi Avusturya'da Muhafazakar Halk Partisi'nden 31 yaşındaki'un başkanlığındaki koalisyon hükümetinin küçük ortağı. Başbakan Yardımcısı olan Strache'nin yanı sıra dışişleri, içişleri ve savunma bakanlıkları da sıra aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin elinde.