AXA’dan ‘Telefon Kazasına Son’ kampanyası



125 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

Adem Özdoğan

AXA Sigorta’da bu araştırma sonuçlarından yola çıkarak bir bilinçlendirme kampanyası olan “Telefon Kazasına Son”u başlattı. Düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuna açıklanan kampanya kapsamında araç kullanırken mobil telefon kullanımından kaynaklanan trafik kazalarının sayısının azaltılması hedefleniyor.AXA Sigorta olarak 125 yıldır faaliyet gösterdikleri bu topraklarda yaşayan insanlara karşı sorumlulukları olduğunu ifade eden AXA Sigorta CEO'su Guillaume Lejeune, "En değerli misyonumuz insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak" dedi.