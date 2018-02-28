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AXA’dan ‘Telefon Kazasına Son’ kampanyası

AXA Sigorta’nın EDAM işbirliği ile hazırladığı “Yol Güvenliği Anketi ve Raporu”na göre 18-35 yaş arası her 3 kişiden 1’i araç kullanırken mobil telefonu ile mesajlaşıyor

AXA’dan ‘Telefon Kazasına Son’ kampanyası
AXA Sigorta’da bu araştırma sonuçlarından yola çıkarak bir bilinçlendirme kampanyası olan “Telefon Kazasına Son”u başlattı. Düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuna açıklanan kampanya kapsamında araç kullanırken mobil telefon kullanımından kaynaklanan trafik kazalarının sayısının azaltılması hedefleniyor.


125 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR


AXA Sigorta olarak 125 yıldır faaliyet gösterdikleri bu topraklarda yaşayan insanlara karşı sorumlulukları olduğunu ifade eden AXA Sigorta CEO'su Guillaume Lejeune, "En değerli misyonumuz insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak" dedi.


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