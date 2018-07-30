Bu yaz transfer döneminde Real Madrid'den Achraf Hakimi'yi kiralık, Mainz 05'ten de Abdou Diallo'yu bonservisi ile kadrosuna katan Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar bu kapsamında Belçikalı futbolcu Axel Witsel ile ilgileniyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Dortmund'un Çin'in Tianjin Quanjian takımında forma giyen Witsel'i 20 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya yakın olduğunu belirtildi.

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Standard Liege, Benfica ve Zenit'te forma giydi. Başarılı futbolcu, 2016-2017 sezonun devre arasında Zenit'ten Tianjin Quanjian'a 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Çin ekibi ile 2 sezonda 45 resmi müsabakaya çıkan Witsel, 6 gol kaydetti.



