Ay'a gidecek ilk turist 2018 sonunda Ay’a gönderilecek



NEYLE KARŞILAŞACAKLARINI BİLMİYORLAR

Adem Özdoğan

NASA ile anlaşması bulunan şirket, Ay’ın ilk yolcusunu füze ile fırlatmanın yol açacağı G kuvveti ve yerçekimsiz ortama alıştırmak için ABD hava kuvvetlerinden alınan F-104 jetlerini kullanıyor. Bu jetler Ay’a ilk kez ayak basan astronotların eğitiminde de kullanılmıştı. NASA’nın bu yılki planlarında Ay’a insanlı bir uçuş bulunuyor. Ancak bu uçuşun bir iki yıl sarkabileceği de belirtiliyor. Starfighters’ın ilk uçuş için yine özel uzay şirketi Space X ile de Ay’a turist göndermesinin mümkün olduğu belirtiliyor.Habertürk'ün haberine göre Starfighters CEO’su Rick Svetkoff, müşterilerinin uzayda karşılaşacakları deneyimleri bilmeden uzun bir yolculuğa çıkmalarının sektör için iyi olmayacağını belirtti.