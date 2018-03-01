Ay bitmeden maaşınız bitmesin istiyorsanız bunları yapın

YAPTIĞINIZ HARCAMA TUTARINI YAZIN

BİRİKİM HEDEFİ KOYUN

Adem Özdoğan

Öncelikle bu ay yapacağımız tüm harcamaları listeleyelim. Kira, elektrik faturası, kredi taksit ödemesi şeklinde alt alta yazalım. Sonra bunları bir kategorilendirme işlemine gidelim. Örneğin gıda ile alakalı olanları gıda kategorisine, fatura harcamalarını fatura kategorisine ekleyelim.Sonraki aşamada ise kategori başı yaptığınız harcama tutarını yazın. Bu noktada kendinize hedef koymalısınız; bu ay bu kategori için harcadığım miktar şu rakamı geçmeyecek. Hedefi tutturmak ise biraz sabır ve zaman işi. Ben bu ay bütçeyi tutturamadım, hedeflediğim rakamı aştım diye ipin ucunu bırakmak yok. Daha sıkı bir şekilde devam.Harcamalarınızı yazdığınızda eğer gideriniz gelirinizden daha çoksa, üstte yaptığımız gibi maddi hedefler koyarak, dengelemeye çalışmalısınız. Geliriniz giderinizden yüksek ise yapmanız gerekense o paranın bir kısmını ayırmak. Bankada ayrı bir hesap açabilirsiniz, buraya her ay belli bir miktar para ayırın ve kendinize bir birikim hedefi koyun.Çok para kazanmak elinizde olmayabilir ama çok para harcamamayı başarabilirsiniz, harcamalarınızdan kıstıklarınızla da geleceğiniz için para biriktirebilirsiniz.